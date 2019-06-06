وفيات الخميس 6 يونيو 2019

نجلاء جاسم عبدالعزيز، أرملة أحمد يعقوب المسلم، «79 عاماً»، شيعت، للرجال: ديوان القناعات، الشويخ، للنساء: سلوى، ق6، ش10، م25، ت: 99834422 – 99616969.

محمد أحمد محمد السبع، «75 عاماً»، شيع، للرجال: المنصورية، ق1، حسينية الأوحد، للنساء: الفردوس، ق2، ش الأول، ج6، م5، ت: 67699997.

عبير عبدالمجيد محمد الموسوي، «32 عاماً»، شيعت، للرجال: مسجد مقامس، الرميثية، للنساء: حسينية العترة الطاهرة، الرميثية، ت: 99624059.

أحمد حاكم بندر العفيصان، «52 عاماً»، شيع، الجهراء، العيون، ق3، ش5، م206، أزرق 1، ت: 99731499.