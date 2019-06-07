مغارة “دوبنيسا” التركية.. جنة تحت الأرض تبهر زوارها

تستقطب مغارة “دوبنيسا”، بولاية “قرقلر إيلي” التركية، المعروفة بـ”الجنة تحت الأرض”، السياح المحليين والأجانب.

وتقع مغارة “دوبنيسا”، في قرية “صارب دَرَه” التابعة لقضاء “دمير كوي”، وتعتبر المغارة الوحيدة المفتوحة للسياح بمنطقة “تراقيا”، أقصى شمال غربي تركيا.

وبهدف الحفاظ على تكاثر 60 ألف من “الخفافيش” التي تستوطن المغارة، تغلقها السلطات التركية 6 أشهر، اعتبارا من 15 نوفمبر/تشرين الثاني وتفتحها في 15 مايو/أيار من كل عام.

وفي حديثه للأناضول، أوضح والي قرقلر إيلي، عثمان بيلغن، أن المغارة استقطبت 14 ألف و500 سائحا منذ افتتاح أبوابها في 15 مايو الماضي حتى الخميس.

وقال: “نتوقع أن يصل عدد زوار المغارة خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر لغاية الأحد، إلى 30 ألف سائح”.

وتحتضن المغارة، أحجار رخام تعود للعصر الجيولوجي الثاني (الميسوزي)، وتتألف من طابقين و3 أقسام.

وتبلغ درجة الحرارة في مدخل المغارة 10 – 12 درجة مئوية، لتشكلها من كهف مائي، فيما تصل درجة الحرارة في الأجزاء الداخلية منها إلى 15 – 17 درجات مئوية.