وفيات السبت 8 يونيو 2019

وضحة علي عبدالرحمن المنير، «94 عاماً»، شيعت، للرجال: منزل سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، الشعب البحري، شارع علي العبدالوهاب المطوع، «طريق الدائري الثالث»، للرجال: ليوم واحد فقط، للنساء: الأندلس، ق10، ش20، م208، عزاء النساء لمدة ثلاثة أيام، ت: 22644997 – 65999591.

منيرة فراج مبارك العازمي، زوجة فالح فهيد زاروط العازمي، «69 عاماً»، شيعت، للرجال: الصليبخات، ق2، ش104، ج11، م56، للنساء: جابر الأحمد، ق7، ش740، م1269، ت: 66642447 – 50100404.

شيخة محسن محمد العقيلي، ارملة ذعار عمر ابورقبة، «93 عاماً»، شيعت، للرجال: القصور، ق6، شارع فهد المالك، م21، للنساء: القرين، ق3، ش13، م2، ت: 50040020.

صفية احمد رضا محمد، زوجة جوهر الفرحان الحمادي، «67 عاماً»، شيعت، للرجال: العقيلة، ق4، ش403، م32، للنساء: سعد العبدالله، ق8، ش830، م986، ت: 97433330.

ناصر خالد سالم مديد، «22 عاماً»، شيع، للرجال: الصباحية، ق1، ش9، م277، للنساء: الزهراء، ق6، ش44، م23، ت: 50202299 – 99073270 – 99011242.