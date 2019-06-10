مايكروسوفت تكشف عن الجيل القادم من Xbox

كشفت شركة مايكروسوفت يوم الأحد عن (بروجكت سكارلت) Project Scarlett ، وهو الجيل القادم من منصة الألعاب التابعة لها: ( إكس بوكس ) Xbox، ومن المقرر أن يُطرح في الأسواق خلال موسم عطلات عام 2020.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية خلال مؤتمر (إكس بوكس إي3) Xbox E3 الخاص بها في مدينة لوس أنجلوس: إن المنصة سوف تكون أقوى من الجيل الحالي (إكس بوكس ون) Xbox One بأربعة أضعاف، وسوف تحتوي معالجًا خاصًا من إنتاج شركة (أي إم دي) AMD.

وأضافت مايكروسوفت أن المنصة سوف تدعم عرض الصورة بمعدل 120 إطارًا في الثانية، وهو ضعف متوسط معدل الإطارات الذي تعرضها أجهزة التلفاز، كما أنها سوف تحتوي على قرص تخزين من نوع (إس إس دي) SSD، مما يسمح بتحميل الألعاب بسرعة أكبر مقارنةً بأقراص التخزين التقليدية من نوع (إتش دي دي) HDD.

وقالت الشركة إن الإصدار الأحدث من لعبة (هالو) Halo الشهيرة من مايكروسوفت سوف تُطلق إلى جانب المنصة الجديدة أواخر عام 2020 القادم.

يُشار إلى أن شركة سوني – التي تعد المنافس الأبرز لمايكروسوفت في سوق منصات الألعاب – كانت قد كشفت عن الجيل القادم من منصة (بلاي ستيشن) PlayStation مع مواصفات مشابهة، ولكنها لم تُعلن عن موعد الإطلاق الرسمي. ولكن يُتوقع أن يكون ذلك خلال موسم عطلات 2020 أيضًا.

وقالت مايكروسوفت في مؤتمر (إكس بوكس إي3): إن خدمة بث الألعاب (بروجكت إكس كلاود) Project xCloud سوف تُطلق تجريبيًا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم. وكانت شركة جوجل قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن فتح باب التسجيل الأولي لخدمة بث الألعاب (إستديا) Stadia، وذلك تمهيدًا للإطلاق الرسمي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وأوضحت مايكروسوفت أن ميزة جديدة في (بروجكت إكس كلاود) سوف تسمح للمستخدمين ببث الألعاب مباشرةً من منصة (إكس بوكس)، بدلًا من خوادم مايكروسوفت.

وكانت الشركة قد أعلنت عن خدمة (بروجكت إكس كلاود) في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قائلةً إنها تختبر خدمةً جديدةً لبث الألعاب صُممت للعمل مع الحواسيب الشخصية، والمنصات، والأجهزة المحمولة. ومنذئذ، كشفت مايكروسوفت أن الخدمة سوف تستخدم عتادًا مشابهًا للموجود حاليًا في منصات (إكس بوكس ون).

وقالت مايكروسوفت في منشور على مدونتها في شهر أيار/ مايو الماضي: “ذلك يعني أن المكتبة الحالية التي تضم أكثر من 3,500 لعبة سوف تعمل على الخدمة دون أي تغييرات أو تعديلات مطلوبة من قِبل المطورين”.

ويرى المحللون أن مايكروسوفت تتفوق على غيرها من الشركات في مجال خدمة بث الألعاب، وذلك بفضل ما تملكه من بينة تحتية سحابية قوية، إلى جانب المحتوى الضخم، والخبرة في مجال الألعاب.

يُشار إلى أن شركات عديدة، بدأت تتجه نحو خدمات البث المباشر للألعاب، فإلى جانب: مايكروسوفت، وجوجل، وسوني؛ هناك شركات أخرى، مثل: إنفيديا، و(إلكترونيكس آرتس) Electronic Arts، ويُشاع أن أمازون في طريقها للانضمام إلى الركب.