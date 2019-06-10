مجلة عالمية تختار رسالة دكتواره لباحثة كويتية كأبرز 9 رسائل في 2019

أعلنت جامعة الكويت أنه تم اختيار رسالة الدكتوراه التي أعدتها عضو هيئة التدريس بقسم المعلومات في كلية العلوم الاجتماعية بالجامعة الدكتورة رهام الشاهين ضمن الرسائل التسع الأبرز لعام 2019 التي تصدر من قبل مجلة (Libraries American).

وأضافت الجامعة في بيان صحفي اليوم الاثنين أن الدكتورة الشاهين هي الأكاديمية العربية الوحيدة على تلك القائمة مشيرة إلى أن المجلة تتضمن أبرز الرسائل العلمية حول العالم وتعد أكبر وأقدم جمعية مكتبات عالمية.

وأوضحت أن رسالة الشاهين تناولت عمارة المعلومات وتجربة المستخدم في المواقع الإلكترونية للمكتبات الوطنية مبينة أن عينة الدراسة شملت مكتبات من كافة القارات والمناطق الجغرافية المحددة ضمن تصنيف الأمم المتحدة إذ تميزت في موضوعها والنطاق التي غطته إضافة للتوصيات التي قدمتها.

ونقل البيان عن الشاهين إعرابها عن سرورها لاختيار رسالتها ضمن الرسائل الأكثر تميزا قائلة “أشكر الله عز وجل على توفيقه لي وأهدي هذا الإنجاز للوطن الغالي ولجامعة الكويت التي أفخر بانتمائي لها”.

وأعربت عن أملها أن تسهم الرسالة في تطوير المواقع الإلكترونية للمكتبات في عالمنا العربي وفي كل مكان.

وأوضح البيان أن المجلة تقوم في عددها الصادر في شهر يونيو من كل عام بتسليط الضوء على أهم رسائل الدكتوراه التي يمكن أن تحدث فرقا لفئات ومجتمعات مختلفة سواء المناطق الريفية أو مجتمعات السكان الأصليين أو الأشخاص الذين يعانون من التشرد وغيرهم.

وأفاد بأن الأبحاث التسعة المختارة من قبل المجلة هذا العام لها تأثير على أنواع عديدة من المكتبات وأنها احتوت على توصيات يمكن من خلالها قياس التغيير.

يذكر أن الدكتورة الشاهين تخرجت مؤخرا من جامعة (سيمنز) في مدينة بوسطن الأمريكية لتنضم كعضو هيئة تدريس في قسم دراسات المعلومات في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت.