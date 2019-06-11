وفيات الثلاثاء 11 يونيو 2019

محمد حسين أحمد الشمالي، «57 عاماً»، شيع، للرجال: الدعية، ق4، ش حمزة بن عبدالمطلب، م18، حسينية الشمالي، للنساء: القرين، ق3، ش4، م47، ت: 60606080 – 98033390.

عبدالله عدنان عبدالله الشتيل، «39 عاماً»، شيع، للرجال: العدان، ق2، ش81، م5، للنساء: الرحاب، ق2، ش2، م59، ت: 55055213 – 99270722.

بجاد سيف بجاد المطيري، «54 عاماً»، شيع، للرجال: خيطان، ق10، ش5، م4، للنساء: الزهراء، ق1، ش111، م15، ت: 94188889 – 66181855.

رقية دخيل الرشيد، «87 عاماً»، شيعت، للرجال: الخالدية، ق3، ش سالم بوقماز، م22، مقابل نادي الفتاة، ديوان السرحان، للنساء‍: الخالدية، ق3، ش سالم بوقماز، م20، ت: 69099931.

وليد علي سعود البطاح، «66 عاماً»، شيع، للرجال: ديوانية جمعية الشعب، للنساء: الشعب، ق6، ش عبدالله الرومي، م9، ت: 60001984 – 50322668.

عبدالرحيم عبدالنبي عوض بهبهاني، «67 عاماً»، شيع، للرجال: مبارك العبدالله، مسجد الوزان، للنساء: صباح السالم، ق5، الشارع الأول، ج2، م13، ت: 99054599 – 60602266.

خلدة عشبان محمد المطيري، زوجة حسين مروي المطيري، «49 عاماً»، شيع، صباح الناصر، ق4، ش32، م6، ت: 97787598 – 55067660.