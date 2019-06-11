الغانم: انتهاء استجواب وزير المالية بطلب التحقيق في محاوره

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم الثلاثاء انتهاء المجلس من مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف من النائبين الدكتور بدر الملا ورياض العدساني بطلب نيابي بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بالتحقيق في كل ما ورد بمحاوره مشيرا إلى عدم تلقيه أي اقتراحات أخرى.

وقال الغانم في كلمة له خلال جلسة المجلس العادية “تسلمت طلبا نيابيا بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التحقيق بكل ما ورد في محاور الاستجواب”.

وأضاف أنه “يأتي ذلك حتى تتمكن اللجنة (المالية البرلمانية) من استكشاف كل الحقائق التي وردت في الاستجواب على أن تسلم تقريرها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اليوم” مبينا أنه لم يتلق في نهاية مناقشة الاستجواب أي طلبات أخرى.

وكان النائب شعيب المويزري قد تحدث كمؤيد للاستجواب فيما تحدث النائب مبارك الحجرف كمعارض له وذلك بعد انتهاء وزير المالية من الرد على تعقيب النائبين المستجوبين.

ورفع رئيس مجلس الأمة جلسة المجلس العادية على أن تستكمل صباح غد الأربعاء.