خامنئي : #ترامب لا يستحق أن نتبادل رسائل معه

قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طهران اليوم إن إيران لن تكرر تجربة التفاوض “المريرة” مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن خامنئي قوله “لا أعتبر ترامب أهلا لتبادل الرسائل وليس لدي أي رد له الآن أو في المستقبل”.

وأضاف خامنئي إن تعهد ترامب عدم السعي لتغيير النظام في إيران “كذبة”، وأضاف إنه لا يصدق عرض واشنطن إجراء “مفاوضات صادقة” مع طهران.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي أبلغه بأنه لا نية لدى طهران لصنع أسلحة نووية أو استخدامها.

من جهة ثانية، حذر آبي من اشتباكات عارضة في منطقة الشرق الأوسط بعد اجتماعه مع الرئيس الإيراني في طهران أمس، وسط مواجهة متواصلة بين إيران والولايات المتحدة.

وقال الزعيم الياباني «يجب منع الصراع المسلح بأي ثمن. السلام والاستقرار في الشرق الأوسط لا غنى عنهما ليس بالنسبة لهذه المنطقة فحسب بل من أجل الازدهار العالمي. لا يريد أحد الحرب».

وأضاف «نريد لعب أكبر دور ممكن حتى نخفف التوتر. هذا ما دفعني للمجيء إلى إيران».

وآبي هو أول زعيم ياباني يزور إيران منذ الثورة الإسلامية في عام 1979.

وفي حين لم يشر آبي إلى تعليق اليابان حاليا لمشتريات النفط الإيراني، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن اليابان تريد مواصلة شراء النفط الإيراني.

وقال روحاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع آبي، أذاعه التلفزيون الإيراني الرسمي، «خلال اجتماعنا قال السيد آبي إن اليابان مهتمة بمواصلة شراء النفط الإيراني».

وفي وقت سابق قال مسؤولان إيرانيين بأن طهران ستطلب من طوكيو التوسط بينها وبين واشنطن لتخفيف العقوبات النفطية المفروضة على إيران.

وقال أحد المسؤولين «على أميركا رفع العقوبات النفطية الظالمة أو تمديد الإعفاءات (من العقوبات) أو تعليقها».