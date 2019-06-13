مانشستر يونايتد يتراجع عن ضم نجم ريال مدريد

تراجع مانشستر يونايتد عن فكرة التعاقد مع نجم ريال مدريد، بعدما كان الوجهة المرجحة لضم اللاعب المغضوب عليه في سانتياجو برنابيو.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن عرض اليونايتد لاستعارة الويلزي جاريث بيل لمدة عامين، تم رفضه من قبل ريال مدريد، ولم يتقدم الفريق الإنجليزي بعرض جديد.

وأنفق ريال مدريد هذا الصيف أكثر من 300 مليون يورو على صفقاته الجديدة، لذلك يسعى للتخلص من جاريث بيل لتعويض المبالغ الكبيرة التي خرجت في الميركاتو.

ومع ذلك يرفض ريال مدريد التخلص من بيل بمقابل ضعيف، خاصة أن الصفقة كلفت النادي الملكي ما يقرب 90 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن أولي جونار سولسكاير، هو من طالب إدارة يونايتد بالتراجع عن ضم بيل، وعدم التعاقد مع أسماء كبيرة بعقود ضخمة، والتطلع إلى اقتناص المواهب الشابة، التي يمكنها التطور في أولد ترافورد.

يأتي هذا في أعقاب تصريحات لنجم الفريق السابق واين روني، نصح فيها مانشستر يونايتد بالتركيز على اللاعبين الأقل شهرة وبناء فريق جديد، بدلًا من البحث عن حلول قصيرة الأجل.