بعد استهداف ناقلتي النفط… إيران تدعو لأخذ الحيطة والحذر لعدم الوقوع في “الفخ”

حذرت طهران، اليوم الخميس، من الوقوع فيما أسمته بالفخ بعد استهداف ناقلتي نفط بخليج عمان، مؤكدة استعدادها للتعاون لتأمين المياه بالمنطقة.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن الناطق باسم الحكومة، علي ربيعي، قوله: “نشعر بقلق شديد وأسف عميق حيال حادثة ناقلتي النفط المملوكتين لليابان في بحر عمان”، مضيفا: “على جميع بلدان المنطقة أخذ الحيطة والحذر لعدم الوقوع في فخ كل من يستفيد من عدم استقرار المنطقة”.

وأكد الناطق باسم الحكومة أن ” إيران مستعدة للتعاون الأمني في المنطقة لضمان أمن واستقرار المنطقة، وخاصة في المياه الإقليمية”.

وتعرضت ناقلتا نفط لانفجارات ببحر عمان، اليوم الخميس، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي ، للبلاد.

ويأتي الحادث بعد شهر من تعرض 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، وحملت أعلام السعودية والإمارات والنرويج، وهو الحادث الذي أشارت واشنطن بأصابع الاتهام فيه إلى إيران.