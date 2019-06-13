هازارد يبدأ قصته مع جماهير الريال بسيلفي وقبلة

بدأ النجم البلجيكي إيدين هازارد، المنضم حديثًا إلى ريال مدريد، قصة عشقه الجديد مع جماهير النادي الملكي، اليوم الخميس، على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وقام هازارد بالتقاط صورة سيلفي مع جماهير ريال مدريد في معقل النادي الملكي، أثناء تقديمه كصفقة جديدة داخل أسوار الميرنجي.

وعقب التقاط صورة مع جماهير الأبيض، قام هازارد بتقبيل شعار النادي الملكي على قميص ريال مدريد.

وأوضحت تقارير صحفية أن قيمة صفقة انتقال هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد تبلغ 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 68 مليون يورو كمتغيرات.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد حتى الآن مع 5 لاعبين هم إيدين هازارد من تشيلسي، ورودريجو من سانتوس، وإيدير ميليتاو من بورتو، ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت، وفيرلاند ميندي من ليون.