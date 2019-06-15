وفيات السبت 15 يونيو 2019

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15 يونيو، 2019
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روسيا 2018
البرازيل تفتتح كوبا أمريكا بثلاثية بيضاء في شباك بوليفيا
منذ 15 ساعة
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رسميًا.. ريال مدريد يتعاقد مع ميسي اليابان
منذ يوم واحد
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هازارد يبدأ قصته مع جماهير الريال بسيلفي وقبلة
منذ يومين
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مانشستر يونايتد يتراجع عن ضم نجم ريال مدريد
منذ يومين
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منذ 9 ساعات
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“الناقلات” الكويتية: حادث تصادم بسيط للناقلة “برقان” مع باخرة سنغافورية
منذ يوم واحد
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ناقلة النفط اليابانية في طريقها إلى الإمارات.. ولا تسرب من “ألتير”
منذ يوم واحد
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مصر ترفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق.. وهذه هي الزيادات
منذ يوم واحد
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روسيا 2018
البرازيل تفتتح كوبا أمريكا بثلاثية بيضاء في شباك بوليفيا
منذ 15 ساعة
أضف تعليق
رسميًا.. ريال مدريد يتعاقد مع ميسي اليابان
منذ يوم واحد
أضف تعليق
هازارد يبدأ قصته مع جماهير الريال بسيلفي وقبلة
منذ يومين
أضف تعليق
مانشستر يونايتد يتراجع عن ضم نجم ريال مدريد
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
وزارة التجارة تلغي تراخيص ثلاث شركات لعدم مزاولتها نشاطها
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
“الناقلات” الكويتية: حادث تصادم بسيط للناقلة “برقان” مع باخرة سنغافورية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
ناقلة النفط اليابانية في طريقها إلى الإمارات.. ولا تسرب من “ألتير”
منذ يوم واحد
أضف تعليق
مصر ترفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق.. وهذه هي الزيادات
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الرأي
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آراؤهم
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أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
البرازيل تفتتح كوبا أمريكا بثلاثية بيضاء في شباك بوليفيا
منذ 15 ساعة
أضف تعليق
رسميًا.. ريال مدريد يتعاقد مع ميسي اليابان
منذ يوم واحد
أضف تعليق
هازارد يبدأ قصته مع جماهير الريال بسيلفي وقبلة
منذ يومين
أضف تعليق
مانشستر يونايتد يتراجع عن ضم نجم ريال مدريد
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
وزارة التجارة تلغي تراخيص ثلاث شركات لعدم مزاولتها نشاطها
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
“الناقلات” الكويتية: حادث تصادم بسيط للناقلة “برقان” مع باخرة سنغافورية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
ناقلة النفط اليابانية في طريقها إلى الإمارات.. ولا تسرب من “ألتير”
منذ يوم واحد
أضف تعليق
مصر ترفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق.. وهذه هي الزيادات
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
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أقسام أخرى
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الوفيات
وفيات السبت 15 يونيو 2019
منذ دقيقة واحدة
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