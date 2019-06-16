سفارة الكويت بالنمسا وسلوفينيا تدعو المواطنين الى التقيد بارشادات السفر

دعت سفارة الكويت لدى النمسا وسلوفينيا المواطنين الراغبين بالسفر الى الاراضي النمساوية والسلوفينية الى التقيد بالارشادات والقوانين والتعليمات الجديدة الخاصة بالسفر تجنبا لتعرضهم لمشاكل خلال فترة تواجدهم هناك.

وأكدت السفارة في بيان لها اليوم الاحد ضرورة الحصول على التأشيرة من السفارة النمساوية في الكويت للراغبين بالسفر الى النمسا كمحطة اولى اضافة الى التقيد باصدار نوع التأشيرة المناسبة لغرض السفر.

ودعت أيضا المواطنين الى ضرورة الافصاح عن أية مبالغ نقدية تزيد قيمتها عن 10 الاف يورو (نحو 6ر11 ألف دولار) او ما يعادلها من العملات الاجنبية عند دخولهم او مغادرتهم للاراضي النمساوية او السلوفينية مع الحرص على الاحتفاظ بايصال صرف النقود تجنبا للتعرض لاي مساءلة قانونية.

وأوصت بضرورة الاحتفاظ بالتأمين الصحي الخاص بالسفر الذي تم استخراجه عند التقديم على طلب تأشيرة الشنغن وذلك لاستخدامه او للمطالبة بالمبالغ التي تم صرفها لهذا الغرض اذا تطلب الأمر.

وطالبت المواطنين الراغبين باستئجار شقق خلال فترة اقامتهم المؤقتة في النمسا او سلوفينيا التعامل مع مكاتب عقارية رسمية وابرام عقد ايجار رسمي وقراءته تجنبا للمشاكل ولحفظ الحقوق.

واكدت استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة والمساعدة على الرقم التالي 004314055646 اضافة إلى رقم الطوارئ على مدار الساعة 00436641666667.