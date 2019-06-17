(كوبا امريكا).. منتخب الاوروغواي يفوز على الاكوادور في منافسات المجموعة الثالثة

فاز منتخب الاوروغواي على نظيره الاكوادوري بنتيجة (4 – 0) في منافسات بطولة (كوبا امريكا) ال46 لكرة القدم المقامة في البرازيل.

واحرز اهداف المباراة التي اقيمت ضمن منافسات المجموعة الثالثة اللاعب نيكولاس لوديرو في الدقيقة السادسة واللاعب ايدسون كافاني في الدقيقة 33 واللاعب لويس سواريز في الدقيقة 44 وارتور مينا عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 78.

ومن المقرر ان يلتقي منتخب اليابان مع حامل لقب اخر نسختين من البطولة منتخب تشيلي يوم الغد ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وشهدت منافسات (كوبا امريكا) مساء الاحد تعادل المنتخب القطري مع نظيره البارغوياني بنتيجة (2-2) ضمن منافسات المجموعة الثانية.