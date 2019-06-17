برلمانية بريطانية: صمت حكومتنا على انتقادات ترامب لعمدة لندن “مخزي”

استنكرت نائبة مسلمة في البرلمان البريطاني ما وصفته بـ”الصمت المخزي” من جانب حكومة بلادها تجاه انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعمدة لندن صادق خان.

ونقلت صحيفة “مترو” المحلية عن النائبة ناز شاه إن “الحكومة بذلك تفشل في الوقوف إلى جانب الأقليات”.

كان ترامب وصف خان، السبت، بأنه “كارثة”، في إطار تعليقه على أنباء ترددت عن جريمة طعن بالسكين في لندن.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “لندن بحاجة إلى عمدة جديد في أسرع وقت ممكن. خان كارثة – ستزداد سوءًا”.

كان مجلس مسلمي بريطانيا (أكبر منظمة للمسلمين في البلاد) قال، في بيان الأحد، إنه “مهما كانت الخلافات السياسية بين حكومتنا أو حزب المحافظين (الحاكم) مع صادق خان، كنا نتوقع إدانة سريعة لهجمات دونالد ترامب المتكررة” على عمدة لندن.

يذكر أن خان هو أول رئيس بلدية مسلم للعاصمة البريطانية وهو من أصل باكستاني، وتسلم منصبه عام 2016.

كان ترامب استهل زيارته الرسمية إلى بريطانيا أوائل الشهر الجاري بانتقادات وجهها إلى خان، حيث وصفه بأنه “فاشل تمامًا”، معتبرا أنه “بكل المقاييس أدّى عملا فظيعا كعمدة للندن”.

ويعتبر خان من أكثر المنتقدين لترامب، وسبق أن أعطى إذنا لإعلان على شكل بالون طائر، ظهر فيه الرئيس الأمريكي بشكل رضيع يبكي، بالمرور من أمام مبنى البرلمان، خلال زيارة قام بها ترامب للمملكة المتحدة العام الماضي.