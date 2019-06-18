نقابة “التعليم العالي” تطالب بالانتقال إلى مبنى مؤقت

قال رئيس نقابة وزارة التعليم العالي د.خالد البراك إن الموظفين والمراجعين لمقر وزارة التعليم العالي ببرج السنابل بمنطقة شرق يعانون بشكل يومي من ضيق السعة المكانية لمواقف السيارات وكثرة أعمال الطرق المحيطة بمقر الوزارة.

وطالب البراك في تصريح خاص لـ «الأنباء» بانتقال وزارة التعليم العالي إلى مبنى مؤقت بديل عن الموقع الحالي لحين الانتهاء من إنشاء وتجهيز مبنى الوزارة الدائم، مؤكدا أن «استمرار المعاناة في وضعها الراهن تلقي بظلالها على طبيعة العمل وتسبب في تأخير الموظفين والمراجعين عن مواعيدهم ومصالحهم».

وأفاد البراك بأن «منتسبي الوزارة والطلبة وأولياء أمورهم يعانون بصورة مستمرة طوال فترة أوقات العمل من عدم وجود مواقف كافية لأعداد السيارات الكثيرة بسبب محدودية الساحات الترابية المتاحة للوقوف مما يخلف ازدحاما شديدا في محيط مقر الوزارة وهذا ما يعطل مصالح الجميع»، مضيفا أن «تحويلات وأعمال الطرق التي تنفذها الدولة في محيط مقر الوزارة زادت من الطين بلة.

المصدر : صحيفة الأنباء