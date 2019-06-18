وفيات الثلاثاء 18 يونيو 2019

محمد عثمان القاطي، «89 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان الريش، اليرموك، ق4، الشارع الثالث، ج1، بجانب روضة اليرموك، للنساء: هدية، ق5، ش7، م8، ت: 96690330.

عذبة زبار شلاش، زوجة شجاع شافي الشمري، «72 عاماً»، شيعت، للرجال: العارضية، ق8، ش5، م94، للنساء: الصليبية، ق8، ش18، م51، ت: 50411930 – 99009911.

محمد غصن جحدل العجمي، «98 عاماً»، شيع، الصباحية، ق2، ش5، م322، ت: 94423939.