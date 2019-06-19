وزارة التعليم العالي الكويتية تعلن عن منح دراسية في البحرين

أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التسجيل الكترونيا على مقاعد المنح الدراسية في مملكة البحرين خلال الفترة من 23 الى 27 يونيو الجاري لاستكمال مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2019/2020.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاربعاء إن المنح المقدمة من جامعة البحرين تضع بعض الشروط للقبول مبينة انه على الطلبة الراغبين بمعرفة تلك الشروط زيارة الموقع الالكتروني للوزارة للاطلاع عليها.

واضافت أن الجامعة طرحت خمسة تخصصات في الهندسة الى جانب الفيزياء والكيمياء والعلوم الاكتوارية لطلبة القسم العلمي.

واوضحت ان التخصصات المقدمة لطلبة القسم الأدبي هي تخصص اللغة العربية واللغة الانجليزية مشيرة بان الجامعة تشترط نسبة 80 بالمئة لكل التخصصات المطروحة لطلبة المنح.