الدلال: “الصحة” و”الاتصالات” أكدتا بأنه لا يوجد ما يثبت خطر استخدام شبكة الـ5G

قال النائب محمد الدلال إن وزارة الصحة وهيئة الاتصالات أكدتا عدم وجود ضرر من استخدام شبكات الاتصال الجديدة (5G) وترددها على الأشخاص، وأنه سيتم مناقشة مزيد من المختصين حتى تكون الصورة حول هذا الموضوع أكثر وضوحًا.

وأوضح الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الجهات الحكومية المشاركة في اجتماع لجنة الشؤون الصحية اليوم قالت إنه تمت مراعاة المعايير الدولية فيما يتعلق بالترددات.

وأضاف أن هذه الجهات بينت أن الأجهزة والأبراج التي تستخدم لتشغيل الشبكة الجديدة هي ذاتها المستخدمة في شبكة (4G) بنفس الترددات.

ولفت الدلال إلى أن اللجنة طالبت الجهات المعنية بتزويدها رسميًّا بالمعلومات التي تتعلق بتأكيد سلامة استخدام هذه الشبكة وعدم تسببها في إصابة المواطنين بالأمراض الخطيرة.

وبين أنه تم مناقشة العديد من النقاط مثل الحصول على موافقة الجهات الدولية المعنية وسبب إحجام بعض الدول عن استخدام هذه الشبكة، مشيرًا إلى أن الاجتماع جاء بناء على تكليف مجلس الأمة اللجنة في الرسالة التي تقدم بها.

وأضاف الدلال أنه تم اقتراح تشكيل فريق عمل بين الجهات الحكومية المعنية لبحث تفاصيل هذا الموضوع وإعداد تقرير بذلك وتعريف المواطنين بجميع أبعاد استخدام هذه الشبكة والآثار المترتبة عليها.

وبين أن الاجتماع هو الأول لمناقشة الموضوع وتم بحضور ممثلي الجهات المعنية مثل هيئة الاتصالات ووزارة الصحة وهيئة البيئة وبلدية الكويت وربما تكون هناك لقاءات أخرى مع مختصين.

وأشار إلى أنه فِي نهاية مهلة إعداد التقرير من قبل اللجنة بعد شهر ستكون الصورة أوضح بالنسبة لهذا الموضوع.