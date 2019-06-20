السلطات الامريكية تعتقل لاجئا سوريا خطط لهجوم على كنيسة بولاية بنسلفانيا

اعلنت وزارة العدل الامريكية اعتقال لاجئ سوري بتهمة الارهاب بعد التخطيط لهجوم على كنيسة مسيحية بولاية بنسلفانيا.

وقالت الوزارة في بيان مساء امس الاربعاء ان مصطفى العويمر البالغ من العمر 21 عاما وهو من سكان مدينة (بيتسبيرغ) بولاية بنسلفانيا تم اعتقاله بناء على شكوى اتحادية وجهت إليه تهمة “محاولة توفير الدعم المادي والموارد” لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وتهمة “نشر معلومات حول اسلحة ومتفجرات فيما يتعلق بخطته لمهاجمة كنيسة في (بيتسبيرغ)”.

وتظهر افادة العويمر الخطية قيامه بالتخطيط لتفجير كنيسة تقع على الجانب الشمالي من (بيتسبيرغ) باستخدام سلاح دمار شامل حيث كانت دوافعه حسب قوله “دعم قضية (داعش) وإلهام مؤيدي التنظيم الآخرين في الولايات المتحدة للانضمام الى بعضهم وارتكاب اعمال مماثلة”.

وحسب الشكوى والمعلومات المقدمة الى مكتب التحقيقات الفيدرالي من قبل وزارة الأمن الداخلي الامريكية ولد العويمر في مدينة (درعا) السورية وتم قبوله في الولايات المتحدة كلاجئ في عام 2016.