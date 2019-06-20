اكتشاف رفات بشرية جنوب العراق يظن أنها تعود لمواطنين كويتيين وأسرى الحرب

أعلنت اللجنة الثلاثية المعنية بحل قضية أسرى ومرتهني الكويت التابعة للصليب الأحمر الدولي اكتشاف رفات بشرية في المثنى قضاء السماوة جنوبي العراق “يظن أنها تعود لمواطنين كويتيين من المدنيين وأسرى الحرب”.

وقالت اللجنة في بيان مشترك اليوم الخميس إن هذا الاكتشاف يعطي الأمل لعائلات الأشخاص المفقودين بعد أكثر من 28 سنة على انتهاء حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي.

وقال اللجنة الثلاثية للصليب الاحمر انه عثر على الرفات التي يظن انها تعود لكويتيين من المدنيين واسرى حرب في موقعين دفنيين في جنوب العراق واستخرجت بشكل كامل واودعت لدى دائرة الطب العدلي في بغداد بغرض استخراج الخريطة الجينية لمطابقتها مع البصمة الوراثية لعوائل المفقودين في تلك الفترة