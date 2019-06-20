وفيات الخميس 20 يونيو 2019

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20 يونيو، 2019
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التتويج بأمم أفريقيا يعزز فرص صلاح في قنص الكرة الذهبية
منذ 11 ساعة
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“الأمم الأفريقية” تنطلق في مصر غدا بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة
منذ 13 ساعة
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باراجواي تزيد معاناة الأرجنتين بتعادل مثير في كوبا أمريكا
منذ 18 ساعة
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المنتخب القطري يخسر أمام نظيره الكولومبي في ثاني مواجهاته
منذ 20 ساعة
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منذ يوم واحد
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وزير النفط الكويتي: بصدد توقيع اتفاقية نفطية مشتركة مع العراق
منذ يوم واحد
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بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 3ر5 نقطة
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العراق يرفع الإنتاج بحقل غرب القرنة 1 إلى 465 ألف برميل يومياً
منذ 3 أيام
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روسيا 2018
التتويج بأمم أفريقيا يعزز فرص صلاح في قنص الكرة الذهبية
منذ 11 ساعة
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“الأمم الأفريقية” تنطلق في مصر غدا بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة
منذ 13 ساعة
أضف تعليق
باراجواي تزيد معاناة الأرجنتين بتعادل مثير في كوبا أمريكا
منذ 18 ساعة
أضف تعليق
المنتخب القطري يخسر أمام نظيره الكولومبي في ثاني مواجهاته
منذ 20 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
قرضان من “الصندوق العربي للانماء” للمغرب لتمويل مشاريع تنموية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
وزير النفط الكويتي: بصدد توقيع اتفاقية نفطية مشتركة مع العراق
منذ يوم واحد
أضف تعليق
بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 3ر5 نقطة
منذ يوم واحد
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العراق يرفع الإنتاج بحقل غرب القرنة 1 إلى 465 ألف برميل يومياً
منذ 3 أيام
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تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
التتويج بأمم أفريقيا يعزز فرص صلاح في قنص الكرة الذهبية
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
“الأمم الأفريقية” تنطلق في مصر غدا بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة
منذ 13 ساعة
أضف تعليق
باراجواي تزيد معاناة الأرجنتين بتعادل مثير في كوبا أمريكا
منذ 18 ساعة
أضف تعليق
المنتخب القطري يخسر أمام نظيره الكولومبي في ثاني مواجهاته
منذ 20 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
قرضان من “الصندوق العربي للانماء” للمغرب لتمويل مشاريع تنموية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
وزير النفط الكويتي: بصدد توقيع اتفاقية نفطية مشتركة مع العراق
منذ يوم واحد
أضف تعليق
بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 3ر5 نقطة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
العراق يرفع الإنتاج بحقل غرب القرنة 1 إلى 465 ألف برميل يومياً
منذ 3 أيام
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بورتريه
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الوفيات
وفيات الخميس 20 يونيو 2019
منذ ساعتين
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