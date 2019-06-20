وفيات الخميس 20 يونيو 2019

هند علي حسين اليوسف، زوجة عبداللطيف محمد الهران، «58 عاماً»، شيعت، للرجال: صباح السالم، ق5، ش1، ج9، م10، للنساء: القادسية، ق6، ش68، م10، ت: 90077432 – 99938558.

حامد علي إبراهيم الجوعان، «86 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان الجوعان، ضاحية عبدالله السالم، ق3، ش عبداللطيف العثمان، م8، للنساء: كيفان، ق2، ش أم القيوين، م4، ت: 55595957 – 22541420 – 67050550.

محمود عبدالهادي محمد حاجيه، «61 عاماً»، شيع، للرجال: بيان، مسجد الامام الحسن، للنساء: الرميثية، ق4، شارع مالك ابن انس، م5، حسينية ام صادق، ت: 99905356.

زكية علي موسى المحمد علي، «77 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية الأوحد، المنصورية، للنساء: السرة، ق 1، شارع علي بن ابي طالب،م21، العصر فقط، ت: 66035000 – 99040553.