وفيات الجمعة 21 يونيو 2019

سميرة أحمد محمد الكندري، زوجة: سعيد محمد عبد الرحيم العوضي، 58 عاما، «شيعت»، الرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، تلفون: 66022216، النساء: الجابرية، ق6، ش7، م22 أ.

بشاير يعقوب يوسف الكندري، زوجة: محمد عبد الامام التميمي، 35 عاما، «شيعت»، الرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، تلفون: 67766223، النساء: القادسية، ق4، ش41، م2.

الحلو فرهود الدَرعه، 71 عاما، «شيع»، العارضية، ق3، ش3، م42، تلفون: 66846163.

يوسف علي حسين غضنفر، 69 عاما، «يشيّع الثامنة صباح يوم غد السبت»، الجابرية، حسينية البلوش، «يبدأ العزاء من عصر يوم غد السبت»، تلفون: 55500011.