مفاجأة في تشكيلة مصر لمباراة زيمبابوي

أعلن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيلة الفراعنة لخوض مباراة زيمبابوي، اليوم الجمعة، في افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019.

وشهدت التشكيلة مفاجأة وحيدة بتواجد أحمد أيمن منصور، في مركز الظهير الأيسر، بعدما كانت كل الترشيحات تتجه صوب أيمن أشرف.

وجاءت تشكيلة منتخب مصر لمباراة زيمبابوي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمود علاء وأحمد حجازي وأحمد المحمدي وأحمد أيمن منصور.

الوسط: محمد النني وطارق حامد وعبد الله السعيد.

الهجوم: محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومروان محسن.

وكان صنداي شيدزامبوا، المدير الفني للمنتخب الزيمبابوي، قد أعلن تشكيلة فريقه لمواجهة مصر.



وجاءت تشكيلة زيمبابوي كالتالي:



حارس المرمى: إدمور سيباندا.



الدفاع: تينيج هاديبي – أليك موديمو – ديفاين لونجا – تيندايي داريكوا.



الوسط: مارشال مونيتسي – مارفيلوس ناكامبا – أوفيدي كارورو.



الهجوم: موسونا – موشيكوي – بيليات.