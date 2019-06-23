“كوبا أمريكا”.. منتخبا البرازيل وفنزويلا يفوزان ويتأهلان للدور الثاني

تأهل منتخبا البرازيل وفنزويلا للدور الثاني من بطولة (كوبا أمريكا) لكرة القدم اليوم السبت بعد فوز الأول على بيرو والثاني على بوليفيا.

وفاز منتخب البرازيل في آخر جولات المجموعة الأولى من البطولة المقامة على أرضه على بيرو بنتيجة (5-0) ليحل أولا على المجموعة برصيد سبع نقاط في حين تأهل منتخب فنزويلا بعد فوزه على بوليفيا بنتيجة (3-1) ليحل ثانيا برصيد خمس نقاط.

وعلى الرغم من حلول منتخب بيرو في المركز الثالث برصيد أربع نقاط فإنه لم يخرج من البطولة رسميا إذ يمتلك فرصة التأهل للدور المقبل كأفضل ثالث بعد نهاية دور المجموعات.