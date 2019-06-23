الغانم يرفع الجلسة الخاصة بـ”التوظيف” لعدم وجود نصاب نيابي وعدم حضور الحكومة

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة الخاصة المقررة لمناقشة قضية التوظيف نهائيا لعدم اكتمال النصاب النهائي ولعدم حضور الحكومة.

وقال الغانم ” ترفع الجلسة نهائيا لعدم وجود نصاب نيابي ولعدم حضور الحكومة”.

وكان عدد من النواب قد تقدم بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية التوظيف، ونصه التالي:

استنادا على المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولأن التوظيف أصبح أزمة وهاجسا لكل الكويتيين ولوجود خلل بنسبة الوظائف وما حصل في الفتوى والتشريع إلا دليل على تخبط الحكومة وظلمها للمتقدمين، ومن منطلق أهمية هذا الموضوع باعتباره من الأمور العاجلة التي يتطلب مناقشتها لأهميتها للخريجين والخريجات الكويتيين وتحديد مستقبلهم لذا يرجى التكرم بتوجيه دعوة لعقد جلسة خاصة في يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2019 لمناقشة سياسة الحكومة في التوظيف واتخاذ القرارات المطلوبة لمواجهة أزمة التوظيف.

والنواب موقعو الطلب هم: محمد المطير وشعيب المويزري والدكتورعادل الدمخي ورياض العدساني ومحمد المطيري وعبد الله فهاد وثامر السويط وعبد الوهاب البابطين والدكتور عبد الكريم الكندري وعبد الله الكندري واسامة الشاهين.