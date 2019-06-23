قال الأمين العام للأمانة العامة ل‍مجلس الجامعات الخاصة، د.حبيب أبل ، أنه تم اعتماد قبول 3294 طالبا وطالبة في البعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس والدبلوم للفصل الدراسي الأول 2019/2020 ،وذلك ضمن خطة البعثات الداخلية للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وبارك الأمين العام قبول الطلبة في البعثات الداخلية، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية، موضحا أنه على جميع الطلبة مراجعة الجامعات والكليات المقبولين بها لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل وتسليم شهادة الثانوية الأصلية.

أسماء 3294 طالبا وطالبة تم قبولهم في البعثات الداخلية