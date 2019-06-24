اعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انه سيبدأ اليوم الاحد جولة خليجية تشمل المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة.

وقال الوزير بومبيو للصحفيين قبيل مغادرته “ساتوجه الى منطقة الخليج لزيارة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة” لبحث الوضع مع ايران.

واشاد بالتحالف الذي يجمع بلاده بالسعودية والامارات لاسيما “في مواجهة التحديات التي تمثلها ايران”.

وذكر الوزير بومبيو انه سيبحث مع قيادات البلدين سبل تعزيز التحالف بين الدول الثلاث.

وجدد التأكيد على استعداد الولايات المتحدة للتفاوض مع ايران دون شروط مسبقة.