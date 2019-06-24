استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 303ر0 دينار كما استقر ايضا اليورو عند 344ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف امس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 386ر0 دينار كما استقر ايضا الفرنك السويسري عند مستوى 310ر0 دينار وظل الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

يذكر ان أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.