بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار ابها وأودى بحياة شخص واصابة اخرين مشيرا سموه الى أن هذا العمل الإرهابي يمثل اعتداء صارخا على المملكة العربية السعودية وعلى مواطنيها والمقيمين على ارضها وانتهاكا للاعراف الدولية وتهديدا لاستقرار المنطقة وامنها مؤكدا سموه وقوف دولة الكويت الى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية امنها واستقراراها سائلا المولى تعالى أن يتغمد ضحية هذا العمل الاثم بواسع رحمته ومغفرته وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وان يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم من كل مكروه.

بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار ابها والذي اودى بحياة شخص واصابة اخرين راجيا سموه لضحية هذا العمل الاثم المغفرة والرحمة ومتمنيا للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.