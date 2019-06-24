وفيات الاثنين 24 يونيو 2019

خالد مرزوق الدلح، «72 عاماً»، شيع، الفردوس، ق4، ش1، ج13، م16، ت: 66790700 – 56663999.

فاطمة سيد محمد القلاف، «49 عاماً»، شيعت، للرجال: مسجد البحارنة، الدعية، للنساء: الرميثية، ق8، ش85، م11، ت: 96660788.

فخرية كاظم طاهر حسن المسري، «69 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية الشمالي، الدعية، ق4، ش46، للنساء: حسينية سيد شبر الموسوي، الشعب، ق5، ش51، «شارع المنامة»، م3، العزاء فترة العصر فقط، ت: 66838865 – 67730923.

لطيفة علي طريخيم الشمري، ارملة منسي مطر طريخيم الشمري، «72 عاماً»، شيعت، للرجال: النسيم، ق1، ش33، م27، مقابل النسيم الجديد، للنساء: القصر، ق4ب، ش6، م5، ت: 66339870 – 98009003.

عبدالحكيم صالح أحمد السني، «60 عاماً»، التشييع صباح الثلاثاء، للرجال: الشهداء، ق1، ش3، م57، للنساء: قرطبة، ق1، ش1، ج8، م5، ت: 66864664.

إنا لله وإنا إليه راجعون