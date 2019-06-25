صحفي إسرائيلي يشرب نخب “شرق أوسط جديد” في البحرين!

نشر الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد صورة له وهو يعاقر “جعة لبنانية” في البحرين، وكتب تعليقا مرفقا يقول: “مع البيرة اللبنانية في البحرين. شرق أوسط جديد”.

وقبيل ذلك، نشر باراك رافيد، مراسل القناة 13 الإسرائيلية صورة له في الطائرة، معلنا أنه متوجه إلى عمان في طريقه إلى البحرين لتغطية المؤتمر الاقتصادي “المثير للجدل”.

On my way to Amman en route Manama with the mega producer Shai Shpiegelman. I am travelling around the world to cover events for 13 years but this is most exciting. It’s the 1st time Israeli journalists will be allowed to enter Bahrain. Follow for updates here pic.twitter.com/go9fPziCYH — Barak Ravid (@BarakRavid) 24. června 2019

وتباهى رافيد في السياق بأنه وقد قضى 13 عاما يجوب العالم لتغطية الأحداث، إلا أن رحلته هذه المرة هي الأكثر إثارة، إذ أنها المرة المرة الأولى التي يسمح فيها للصحفيين الإسرائيليين بدخول البحرين.

עם בירה לבנונית בבחריין. מזרח תיכון חדש pic.twitter.com/FlwShA43mF — Barak Ravid (@BarakRavid) 24. června 2019

المصدر: RT