وقعت شركة ميزان القابضة الكويتية إتفاقية إستحواذ على أسهم الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية بنسبة 9ر66 في المئة مشيرة إلى أن قيمة الصفقة ستبلغ حوالي 21 مليون دينار كويتي (نحو 2ر69 مليون دولار امريكي).

وقالت الشركة في افصاح على موقع بورصة الكويت الالكتروني اليوم الثلاثاء إن اتمام هذه الصفقة مشروط بتنفيذ عدد من الالتزامات والشروط المسبقة من قبل البائعين.

وأضافت أنه في حالة عدم تنفيذ أي من تلك الالتزامات والشروط المسبقة سيؤدي ذلك إلى عدم اتمام هذه الصفقة متوقعة في الوقت ذاته الانتهاء من كل الاجراءات واتمام الصفقة في حال تحقيق الشروط المسبقة خلال شهرين من تاريخه.

وتأسست (ميزان القابضة) عام 1999 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2015 برأسمال مدفوع 650ر29 مليون دينار (نحو 6ر97 مليون دولار) وتعمل في تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية في منطقة الخليج وتتخذ الكويت مقرا رئيسيا لها.