قرعت بورصة الكويت جلسة تداولات اليوم الاربعاء احتفالا باعلان مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (إس إم سي آي) ترقية بورصة الكويت ضمن مؤشرها الرئيسي.

وتعتبر هذه الترقية الثالثة لبورصة الكويت بعد الترقية الأولى لمؤشر فوتسي راسل ونظيرتها الأخرى لستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق العالمية واللتين تزيد معهما التوقعات بإمكانية تحقيق الترقية الثالثة إلى سوق ناشئة من قبل (إس إم سي آي).

ومن شأن هذه الترقية في حال إعلانها أن تؤدي إلى جذب تدفقات غير نشطة تصل إلى حوالي 8ر2 مليار دولار أمريكي.