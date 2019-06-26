قال وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد اليوم الاربعاء ان العمليات التخريبية التي تعرضت لها ناقلات النفط في منطقة الخليج العربي نفذتها اطراف لديها قدرات معلوماتية واستخباراتية كبيرة.

واكد بن زايد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغيه لافروف “لا نستطيع توجيه الاتهام الى اي دولة لعدم وجود ادلة قاطعة” داعيا الاطراف التي تملك ادلة الى تقديمها للمجتمع الدولي على ان تكون هذه الادلة “واضحة وعلمية ودقيقة”.

واستطرد ان “منطقتنا مهمة وتعاني من الاضطراب ونحن لسنا في حاحة الى مزيد من التوتر والقلق بل نسعى لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية”.

وفي رد على سؤال حول المباحثات التي اجراها وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في المنطقة وما رافقها من حديث عن تشكيل تحالف دولي اكد بن زايد ضرورة توسيع المشاركة الدولية في حماية السفن خلال مرورها في الخليج ومضيق هرمز وبحر العرب قائلا ان” هذه المهمة تتطلب مشاركة ليس فقط دول المنطقة بل وكذلك الدول المصدرة والمستوردة للنفط”.

كما اكد ان اي نشاط في هذا المجال يهدف الى حماية الملاحة وليس له اي ابعاد اخرى.

من جانبه قال وزيرالخارجية الروسي سيرغي لافروف ان المباحثات تناولت تطورات الوضع في منطقة الخليج العربي وعموم المنطقة بما في ذلك سوريا وليبيا واليمن والنزاع الفلسطيني الاسرائيلي.

واعاد لافروف الى الاذهان المبادرة الروسية الخاصة باقامة منظومة امنية في منطقة الخليج بمشاركة دول المنطقة وايران وتوفير مرافقة اقليمية ودولية من خلال جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي.

وتطرق ايضا للوضع في سوريا قائلا ان “روسيا تعارض توجه واشنطن وتل ابيب حصر الموضوع السوري في الحملة المناهضة لايران” مؤكدا ان هذا المنحى لن يحظى بدعم موسكو لانه “غير صحيح ويشوه الموقف”.

وجدد لافروف التاكيد على ضرورة على معالجة الازمة السورية من خلال حوار واسع وشامل من قبل السوريين انفسهم وفقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2254 وضرورة مواصلة التصدي للجماعات الارهابية والالتزام بسيادة سوريا وسلامة اراضيها.

واتهم لافروف واشنطن “بانها تسعى لادامة وجودها العسكري في منطقة شرق الفرات وغيرها في سوريا”.

اما فيما يتعلق في الازمة بين ايران والولايات المتحدة قال لافروف ان “بلاده تعمل من اجل اقناع واشنطن وطهران بضرورة الابتعاد عن حافة الهاوية واللجوء للحوار من اجل معالجة الخلافات وتجنب لغة التهديد والابتزاز”.

وحث لافروف دول المنطقة على ضرورة دعم هذا التوجه محذرا من عواقب مميتة ستنجم عن استخدام القوة ضد ايران.