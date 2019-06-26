أعلن الأمين العام لجامعة الكويت الدكتور مثنى الرفاعي اليوم الاربعاء ان لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الانشائية بمدينة صباح السالم الجامعية وافقت على الاستلام الابتدائي لمبنى الطالبات في حرم كلية العلوم الجديد بمدينة صباح السالم الجامعية.

واضاف الرفاعي في تصريح صحفي ان كلية العلوم هي خامس الكليات الجامعية التي تتسلم جامعة الكويت مبانيها في مدينة صباح السالم الجامعية استلاما ابتدائيا.

وبين أن الأسبوع القادم سيشهد استلام حرم الطالبات في كلية الهندسة والبترول ليكتمل بذلك عقد الكليات الست التي تضمها خطة الانتقال والتشغيل التي اعتمدها مجلس الجامعة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019-2020.

وذكر ان هذا المبنى يعد من أكبر المباني الإنشائية في مدينة صباح السالم الجامعية مشيرا الى انه يحتوي على 84 قاعة دراسية و181 مختبرا تعليميا و27 مختبرا للغة و27 مختبرا للحاسب الالي واستراحات ومسرحين يتسع أحدهما ل500 متفرج فيما يتسع الآخر ل240 متفرج الى جانب 433 مكتبا لأعضاء هيئة التدريس والموظفين و17 غرفة اجتماع وكافيتريا مركزية ومكتبة.

وأضاف الرفاعي ان لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية كانت قد باشرت أعمالها الخاصة بالاطلاع ودراسة التقارير الفنية المعدة من استشاري المشروع حول أعمال الإستلام الإبتدائي.

يذكر ان اللجنة قامت بزيارة ميدانية للمباني محل الأعمال للكشف الظاهري والتأكد من جاهزية المشروع في الحرم الجامعي بمنطقة الشدادية قبل مرحلة الاستلام الابتدائي للمشروع.