رئيس وزراء تونس يدعو للتوقف عن بث أخبار زائفة تحدث البلبلة بعد زيارته للسبسي 

قال رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، اليوم الخميس، إنه زار الرئيس الباجي قايد السبسي بالمستشفى، والتي توجه إليها في حالة حرجة في وقت سابق من اليوم، مشيرا إلى أن الرئيس يتلقى الرعاية اللازمة.

وعبر حسابه على “فيسبوك”، كتب الشاهد، “كنت منذ قليل في زيارة إلى سيادة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في المستشفى العسكري، حيث يتلقى حاليا العلاج بعد إصابته بوعكة صحية”.

وتابع الشاهد، “أطمئن التونسيين أن رئيس الجمهورية بصدد تلقي كل العناية اللازمة التي يحتاجها من طرف أكفأ الإطارات الطبية”.

وأضاف “أدعو الجميع إلى الترفع عن بث الأخبار الزائفة التي من شأنها بث البلبلة بين التونسيين”، في إشارة لأنباء تحدثت عن وفاة الرئيس التونسي.