قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية ان طائرة الشركة (بوبيان) ستعود الى البلاد مساء اليوم الخميس من مطار نيس الدولي بعد إصلاحها جراء ارتطام جناحها الايسر باحدى بوابات جسور المطار الفرنسي الاثنين الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي انها ارسلت امس الاول فريقا فنيا متخصصا من دائرة الهندسة مكون من ثلاثة مهندسين وستة ميكانيكيين لإصلاح جناح الطائرة المتضرر.

وافاد الرئيس التنفذي للشركة كامل العوضي في البيان نفسه بان الدوائر المختصة في الشركة بذلت أقصى جهد منذ لحظة وقوع الحادثة وعلى مدار 48 ساعة من أجل الاسراع بإصلاح الطائرة وعودتها إلى أرض الوطن.

وأكد العوضي حرص الشركة على تطبيق كافة لوائح الأمن والسلامة والصيانة وتوفير كافة وسائل الامان والحفاظ على سلامة طائراتها انطلاقا من مبادئها الثابتة تحقيقا لأعلى معدلات الأمن والسلامة.

واعرب عن شكره لمسؤولي الادارة العامة للطيران المدني وعلى رأسهم رئيس الادارة الشيخ سلمان الحمود الصباح ومديرها العام يوسف الفوزان لتعاونهم الملموس وجهودهم المبذولة في تسهيل اجراءات فريق دائرة الهندسة التابع للشركة لاتمام اصلاح الطائرة.