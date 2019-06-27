البرلمان التونسي يدعو إلى اجتماع “عاجل وطارئ”

دعا رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر اليوم الخميس رؤساء الكتل البرلمانية إلى عقد اجتماع طارئ وعاجل بمقر البرلمان للتشاور بخصوص الأوضاع العامة بتونس.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التونسية أن رئيس البرلمان دعا لهذا الاجتماع على اثر سلسلة من الأحداث تتعلق بعمليتين إرهابيتين شهدتهما تونس وما تم الاعلان عنه من ترد للحالة الصحية للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وقد التحق محمد الناصر بمقر البرلمان للاشراف على هذا الاجتماع بعد غيابه عن أعمال البرلمان في الفترة الأخيرة لأسباب صحية.

يذكر ان الدستور التونسي ينص على أنه في حالة الشغور التام لمنصب رئيس الجمهورية أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية أو في حالة الوفاة أو العجز الدائم أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهائي وتبلغ ذلك الى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.