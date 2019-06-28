عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 28 يونيو 2019

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28 يونيو، 2019
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“أمم افريقيا”.. مصر تهزم الكونغو بهدفين وتتأهل إلى دور ال16
منذ 14 ساعة
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بعد “أزمة إنستغرام”.. منتخب مصر يستبعد عمرو وردة نهائيا
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أرامكو السعودية توقع 12 اتفاقية مع شركات كورية جنوبية بمليارات الدولارات
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روسيا 2018
“أمم افريقيا”.. مصر تهزم الكونغو بهدفين وتتأهل إلى دور ال16
منذ 14 ساعة
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بعد “أزمة إنستغرام”.. منتخب مصر يستبعد عمرو وردة نهائيا
منذ يوم واحد
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تركي آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم
منذ يومين
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فان غال يهاجم ميسي: اسأل نفسك لماذا لم تحقق دوري الأبطال؟
منذ يومين
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اقتصاد
أغلى المدن للعيش.. هونغ كونغ الأولى ومفاجأة عربية
منذ 14 ساعة
أضف تعليق
وزير التجارة: ترقية البورصة تنويع للمنتجات ولمصادر الاقتصاد
منذ يوم واحد
أضف تعليق
التضخم 10 ملايين% بفنزويلا والعملة مرمية في الشارع
منذ يومين
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أرامكو السعودية توقع 12 اتفاقية مع شركات كورية جنوبية بمليارات الدولارات
منذ يومين
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تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
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محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
“أمم افريقيا”.. مصر تهزم الكونغو بهدفين وتتأهل إلى دور ال16
منذ 14 ساعة
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بعد “أزمة إنستغرام”.. منتخب مصر يستبعد عمرو وردة نهائيا
منذ يوم واحد
أضف تعليق
تركي آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم
منذ يومين
أضف تعليق
فان غال يهاجم ميسي: اسأل نفسك لماذا لم تحقق دوري الأبطال؟
منذ يومين
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اقتصاد
أغلى المدن للعيش.. هونغ كونغ الأولى ومفاجأة عربية
منذ 14 ساعة
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وزير التجارة: ترقية البورصة تنويع للمنتجات ولمصادر الاقتصاد
منذ يوم واحد
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التضخم 10 ملايين% بفنزويلا والعملة مرمية في الشارع
منذ يومين
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أرامكو السعودية توقع 12 اتفاقية مع شركات كورية جنوبية بمليارات الدولارات
منذ يومين
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عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 28 يونيو 2019
محرر المحليات
منذ دقيقتين
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جريدة الجريدة
جريدة الأنباء
جريدة السياسة
جريدة الراي
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