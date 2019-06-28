تأهل منتخب البرازيل لنصف نهائي (كوبا أمريكا) بعد التغلب على باراغواي بركلات الترجيح بعدما تعادلا بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم فجر اليوم الجمعة على ملعب غريميو ارينا.

ورغم تحكم السامبا في مجريات الشوطين فإن جميع محاولاته باءت بالفشل أمام مرمى منتخب بارغواي الذي اعتمد على الهجمة المرتدة وكان من الممكن أن يسجل هدفا لاسيما مع الاندفاع الهجومي للبرازيل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وشهدت الدقيقة 56 احتساب ركلة جزاء للبرازيل بداعي عرقلة جابرييل خيسوس لكن بعدما لجأ الحكم لتقنية الفيديو احتسب خطأ من على حدود منطقة الجزاء وطرد المدافع فابيان بالبوينا.

ورغم احتساب سبع دقائق وقتا محتسبا بدلا من الضائع لم يستطع السليساو تسجيل هدف ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح نجح حارس البرازيل أليسون في التصدي لأولى ركلات باراغواي لكن مهاجم السامبا روبرتو فيرمينو أضاع الركلة الرابعة وبدا أن الضيوف سيعودون في النتيجة.

وسدد لاعب باراغواي الركلة الأخيرة خارج الملعب ليأتي المهاجم البرزايلي خيسوس ويسجل الركلة الخامسة بنجاح ويصعد بمنتخب بلاده إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها منتخب البرازيل نصف نهائي (كوبا أمريكا) منذ عام 2007 حينما توج السليساو باللقب.

وبذلك ينتظر منتخب البرازيل في نصف النهائي الفائز من مواجهة فنزويلا والأرجنتين المقررة (00ر22 بالتوقيت المحلي 00ر19 جمت) اليوم الجمعة.