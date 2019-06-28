أكدت بلدية الكويت تكثيف الجولات الميدانية لرصد سكن العزاب في المناطق السكنية واتخاذ كل الاجراءات القانونية لإخلائهم داعية أصحاب السكن الخاص الى التعاون بإخلاء العزاب وتجنيب المنازل المخالفة قطع التيار.

وقال نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير عمار العمار في بيان صحفي اليوم الجمعة على هامش اجتماع لجنة متابعة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي ان البلدية ستطلق قريبا حملة توعوية بعنوان (اطمئن).

وأضاف العمار ان حملة (اطمئن) ستكون متزامنة مع العمليات الميدانية للفرق الرقابية للمساهمة في انجاح عملها وللحد من هذه الظاهرة السلبية مؤكدا أن اللجنة اطلعت على كل المستجدات والاجراءات القانونية التي تم اتخاذها حول سكن العزاب في السكن الخاص.

وشدد على ضرورة تفعيل آلية العمل التي حددتها اللجنة وتقليص الدورة المستندية للحد من هذه الظاهرة بناء على توجهيات وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة والمدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي.

وأكد أهمية رصد سكن العزاب وتحديد المنازل المخالفة لاتخاذ كل الاجراءات القانونية حيالها على الفور بعد استنفاد الاجراءات الخاصة بتحويل ملف كل حالة إلى الجهات المختصة في وزارات الداخلية والعدل والكهرباء والماء والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وأشار إلى أن “اللجنة ستتعامل مع بلاغات الشكاوى الواردة عبر الوسائل المختلفة بكل جدية ودون تهاون لتطبيق القانون” داعيا أصحاب السكن الخاص إلى التعاون والاستجابة لعمل الأجهزة الرقابية بإخلاء العزاب وازالة المخالفات وتجنيب المنازل المخالفة قطع التيار الكهربائي.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوى تتعلق بسكن عزاب في المناطق السكنية إلى تقديم الشكوى إلى فرع بلدية المحافظة أو مختارية المنطقة أو التواصل مع حسابات البلدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.