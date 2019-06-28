الكويت – 28 – 6 (كونا) — اعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن ادانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للتفجيرين الارهابيين اللذين وقعا في العاصمة التونسيه واديا الى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وشدد المصدر على موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي المناهض للعنف والارهاب مؤكدا وقوف الكويت الى جانب جمهورية تونس الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها.

وأعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة لاسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية سفيان الزعق أعلن أمس الخميس أن انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما وسط العاصمة تونس في حادثين متزامنين أسفرا عن مقتل عنصر أمني وجرح ثمانية آخرين. (النهاية) ي س ع