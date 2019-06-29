أصدر وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قرارا وزاريا بإنشاء مكتب لمتابعة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ويتبع وكيل الوزارة مباشرة.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم السبت ان المكتب يختص بانشاء قاعدة بيانات للمواطنين من ذوي الاعاقة والذين يتلقون خدمات من الوزارة ونوعية هذه الخدمات على ان يقوم بالتواصل مع افراد هذه الشريحة لمعرفة آرائهم وتحديد مدى الرضى عن مستوى الخدمات وتلقي اقتراحاتهم ودراستها والنظر في مدى إمكانية تطبيقها لتحسين الخدمات.

وأضافت ان المكتب كذلك يقوم بالتواصل مع القطاع الهندسي لضمان ادخال التعديلات الهندسية الضرورية على المرافق الصحية لتسهيل تقديم الخدمة لهذه الشريحة وكذلك ادخال هذه المواصفات الهندسية في مشاريع التنمية الإنشائية والتأكد من حصول افراد هذه الشريحة على الأولوية في الحصول على جميع خدمات وزارة الصحة ومنها الغرف الخاصة.

وأوضحت ان من سيتولى رئاسة المكتب سيكون طبيبا بمستوى استشاري وذا خبرة في التعامل مع هذه الشريحة على ان يضم المكتب عددا من أصحاب الاختصاص في مجالات طب العائلة وطب الأطفال والعظام والأمراض الباطنية وطبيب أمراض وراثة متخصص في الاستشارات الاجتماعية والطب النفسي والطب الطبيعي.

وسيضم المكتب ايضا ممثلا عن قطاع الهندسة والتجهيزات الطبية وممثلا عن القطاع الهندسي وعن قطاع الخدمات العامة وممثلا عن قطاع الخدمات التمريضية وعن خدمات الأسنان وعن القطاع القانوني في الوزارة.

وأوضحت انه سيتم إنشاء مكاتب فرعية في جميع المستشفيات العامة والمراكز التخصصية وتزويدها بالكوادر الضرورية والمدربة وذلك للتأكد من إعطاء الاهتمام والأولوية لهذه الشريحة وان يكون الوصول لهذه المكاتب الفرعية سهلا ودون عناء.