تخبط “الأشغال” مستمر في إدارة “مشاريع المطار”..

أفادت مصادر خاصة لـ بأنه استمرارا لسياسة التخبط في ادارة مشاريع الدولة، وفي خطوة تثير تساؤلات عديدة ، أصدرت وزارة الأشغال قرارا بتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة واستحداث إدارة لتنفيذ مشاريع المطار توكل اليها حسب القرار مهام التنفيذ والتصميم والتدقيق لهذه المشاريع.

وتأتي هذه الخطوة بعد تنقل مسؤولية مشاريع المطار بين أكثر من قطاع في الوزارة مما يدل على التخبط الكبير في المشروع المتأخر عن جدوله الزمني.

وتسائلت هذه المصادر عن سبب حصر المهام جميعها في إدارة واحدة يكون من مهامها مراقبة ما تقوم به من أعمال وهذا يعتبر تجاوزاً خطيراً ومدخل واسع من مداخل الفساد وسوء استغلال السلطة.

