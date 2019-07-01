سفارة #الكويت في #لبنان تدعو رعاياها إلى تجنب مناطق التوتر

دعت سفارة الكويت لدى لبنان اليوم الأحد المواطنين الكويتيين المتواجدين هناك إلى أخذ الحذر والحيطة وتجنب مناطق التوتر والتظاهرات.

وقالت السفارة في بيان لها إنه نظرا إلى ما تشهده بعض المناطق اللبنانية من اضطرابات أمنية فإنها تهيب بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في لبنان وعلى الأخص بمنطقة الشوف والجبل إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مناطق التوتر والابتعاد عن أماكن التجمهر والتظاهرات.

ونوهت بضرورة التواصل معها عند الحاجة على هواتف السفارة أرقام: • 009611792810 • 009611792901 • 009611792902 وهاتف طوارئ السفارة رقم 0096171171441 (على مدار الساعة) وتمنت للبنان الشقيق الأمن و الأمان و الاستقرار.