مانشستر سيتي يقترب من إعلان أولى صفقاته الصيفية

بات مانشستر سيتي قريبًا للغاية من إعلان إنجاز أول صفقة له في فترة الانتقالات الصيفية، حسب ما ذكرته صحيفة “ميرور” الأحد.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر سيتي سيعلن يوم الإثنين عن التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني رودري القادم من أتلتيكو مدريد، بعدما توصل الطرفان لاتفاق يقضي بدفع النادي الإنجليزي الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 62 مليون جنيه إسترليني.

ويبحث مدرب سيتي جوسيب جوارديولا عن لاعب وسط متأخر منذ عام، لمساعدة البرازيلي فرناندينيو البالغ من العمر 34 عاما.

واقترب سيتي من التعاقد مع الدولي الإيطالي جورجينيو الصيف الماضي، قبل أن يختار اللاعب التوجه إلى تشيلسي ليلعب تحت إدارة مدربه السابق في نابولي ماوريسيو ساري.

وحول سيتي أنظاره إلى رودري الذي انتقل الصيف الماضي إلى أتلتيكو مدريد قادما من فياريال مقابل 18 مليون جنيه إسترليني فقط.

وكان مساعد جوارديولا، ميكيل أرتيتا، قد أكد في وقت سابق إعجابه برودري الذي يطلق عليه في بلاده تسمية “بوسكيتس الجديد”.

وقال أرتيتا: “رودري لاعب مسابه لما يفعله بوسكيتس، قلائل من يستطيعون قراءة المباريات لوحدهم، هؤلاء الذي يتوقعون السيناريوهات أو من هم مستقرون ذهنيا ويستطيعون أداء دور المدرب داخل الملعب، مثل تشابي ألونسو وتشافي هرنانديز”.