فاز برنامج (هيا لنتعلم) من انتاج تلفزيون الكويت بجائزة مسابقة (برامج الأطفال) في الدورة 20 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون فيما فاز برنامج (مسرح الجريمة) الكويتي بالمركز الثاني لمسابقة (السهرة الدرامية – تيلي فيلم) في حين فاز برنامج (الزري) بالمركز الثاني لمسابقة (الوثائقي العام).

وقال الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون بوزارة الاعلام الكويتية سعود الخالدي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت على هامش ختام المهرجان مساء أمس الاحد ان الفوز بثلاث جوائز بالمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون يعد تتويجا للاعلام الكويتي وكل العاملين فيه والمشرفين عليه.

وتوجه الخالدي على هامش الحفل الختامي للدورة ال20 للمهرجان بالشكر والتقدير لاتحاد اذاعات الدول العربية الذي قرر أيضا خلال الدورة الحالية للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون منح شهادتي تقدير لكل من الاذاعة والتلفزيون الرسميين بالكويت.

ومن جهته أوضح مدير البرنامج العام بإذاعة الكويت سعد الفندي في تصريح مماثل ان اتحاد اذاعات الدول العربية قرر هذا العام اسناد شهادة تقدير لإذاعة الكويت نظيرا انتاجها أغنية (السلام) والمقطوعة الموسيقية العربية (لحظات) مؤكدا أن هذا التقدير ينسحب على كل العاملين بإذاعة الكويت والمشرفين عليها.

من جانبه هنأ سفير الكويت لدى تونس علي الظفيري الاعلاميين الكويتيين بهذه الجوائز مشيرا إلى أن الاعلام الكويتي حقق قفزات مهنية متطورة وأصبح احدى العلامات المضيئة بمهنيتها وحرفتها في كل المنطقة العربية.

واختتمت مساء أمس الأحد فعاليات الدورة ال 20 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون الذي استضافته مدينة الثقافة بالعاصمة تونس على امتداد أربعة أيام بمشاركة المئات من الاعلاميين العرب.