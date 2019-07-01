رحيل الفنان المصري عزت أبوعوف بعد صراع مع المرض

غيب الموت الممثل المصري عزت أبوعوف في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز 71 عاما بعد صراع مع المرض وحياة فنية حافلة ومتنوعة العطاء.

ونعت (نقابة المهن التمثيلية) في بيان الفنان الراحل الذي وصفته بانه “كان نموذجا للفنان المحترم والخلوق وأحد رموز الفن المصري” موضحة ان جنازته ستشيع بعد صلاة الظهر من احد مساجد القاهرة.

وشارك الفنان الراحل الذي توفي في احد مستشفيات القاهرة في أكثر من 100 عمل متنوع في السينما والتليفزيون وتراوحت ادواره بين الكوميديا والشر وترك من خلالها بصمة واضحة.

ومن أشهر أعمال أبوعوف السينمائية أفلام “آيس كريم في جليم” و”طيور الظلام” و”واحد من الناس”‘ و”اسماعيلية رايح جاي” و”عودة الندلة” و”عبود على الحدود” و”بخيت وعديلة 2″.

كما تألق الفنان الراحل الحاصل على بكالوريوس الطب في أعمال تلفزيونية من بينها مسلسلات “هوانم جاردن سيتي” و”زيزينيا” و”نصف ربيع الآخر” وكانت بدايتة مع فرقة (فور ام) الموسيقية التي ساهمت في شهرته بجوار شقيقاته الاربع.

ولد الفنان الراحل في بيت موسيقي اذ والده الملحن المعروف أحمد شفيق أبوعوف العميد الاسبق لمعهد الموسيقى العربية كما شغل خلال حياته الفنية منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.